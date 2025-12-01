Наследство избавили от налога

В Швейцарии отказались от введения налога на крупные наследства. Жители опасаются массового оттока бизнесменов. Почти 80% голосующих выступили против уплаты 50-процентной госпошлины с наследства от $60 млн и выше, следует из данных референдума. Ранее Bloomberg сообщал, что миллиардеры-резиденты Швейцарии призвали голосующих не поддерживать налоговую реформу. По данным источников агентства, некоторые бизнесмены планировали отъезд из страны в случае введения высоких ставок. Собеседник “Ъ FM” на швейцарском банковском рынке на условиях анонимности отметил, что опасения сверхбогатых резидентов небеспочвенны. Высокий наследственный налог действительно угрожает им потерей большей части капитала, добавил банкир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кроме того, население не согласилось с тем, куда пойдут деньги с налога, говорит основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке: «Эта инициатива продвигалась молодежным крылом Социал-демократической партии Швейцарии. И они, как правило, молодые политики всегда радикальны в своих требованиях, будь то это молодежное крыло "зеленой" партии или социал-демократов. Во времена, когда денег становится все меньше, а экономика стагнирует, у нас есть огромный перекос: богатые становятся все богаче, а бедные становятся все беднее. Количество людей, которые живут от зарплаты к зарплате увеличивается и в Германии, и во Франции, и где угодно.

На сегодняшнюю молодежь накладывается тройная или четверная нагрузка. С одной стороны, детей и молодых людей намного меньше, чем пенсионеров. В Германии статистика говорит о том, что каждый третий житель Германии сейчас старше 60 лет. А через несколько лет это будут уже люди старше 65 лет. Треть населения окажется на пенсионной системе, которую должны обеспечивать 15-20% населения, то есть молодежь. А Швейцария здесь находится в огромной зависимости от окружающего нас Евросоюза. Наша экономика, внешняя торговля на 2/3 завязаны на именно страны ЕС».

В Швейцарии нет единого национального налога на наследство, а большинство кантонов освобождают родственников от его уплаты. Между тем по данным госорганов ЕС, подобные пошлины в отдельных юрисдикциях Европы могут достигать 80%. Как отмечал Forbes, противники высоких поборов на Западе подчеркивают, что покрыть высокие ставки трудно даже состоятельным семьям. При этом во многих странах действуют льготы в Великобритании при передаче имущества от пошлин освобождены супруги-наследники, а в Ирландии налог взимается только с части активов.

Полностью отсутствуют такие взносы только в странах с экономическими проблемами, подчеркивает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк: «Речь идет про наследование активов, то есть не про то, что у меня на счете €50 млн, поэтому берите с меня каждый год, грубо, 50% или 60%. А про то, что если с человеком случилось неизбежное, наследники вступают в право наследства. Если совокупные активы больше определенной суммы, наследники должны поделиться. Именно за это и не проголосовали в Швейцарии. Речь шла не про то, что, мол, а давайте пощиплем богатых швейцарцев. Поступления от этого налога хотели пускать на борьбу с глобальным потепление климата.

Но в целом если говорить про налог на наследство, то чем богаче страна, тем налог на наследство больше. Здесь речь идет и про Америку, и про Великобританию, и про Германию, и про прочие страны. Таких нулевых налогов на наследство, как, например, в России, в богатых странах нет ни в одной. В некоторых бедных встречаются, но даже если брать среднее по ЕС, то там, как правило, от 10% и условно до 35% налог на наследство все равно есть. Почему тогда благополучная Швейцария отказывается от высокого налога на наследство? Одно дело, я плачу этот налог государству, другое — в какой-то окологосударственный фонд. А деньги идут не на то, чтобы мне бесплатно лечили зубы, чинили дороги, платили старикам лишние €100 к пенсии, а на какие-то абстрактные вещи, связанные с потеплением климата».

В мае Дональд Трамп предложил повысить верхний порог налоговой ставки с 37% до почти 40% для тех, кто зарабатывает не менее $2,5 млн в год или для семей с доходом не менее $5 млн. В 2024-м источники Bloomberg отмечали, что власти Китая рассматривают возможность введения 20-процентного налога на доходы от инвестиций за рубежом. Ученые Парижской школы экономики подсчитали, что минимальный глобальный налог на миллиардеров в 2% мог бы приносить мировому сообществу $250 млрд ежегодно.

Леонид Пастернак