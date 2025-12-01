Мурашко: число новых случаев заражения ВИЧ в России ежегодно снижается

В России сохраняется устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что в 2024 году в стране выявлено 48,5 тыс. новых случаев заражения, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как добавил господин Мурашко, в 2024 году тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 37% россиян. «Этот результат свидетельствует о том, что Россия по-прежнему занимает лидерские позиции по данному направлению среди мировых систем здравоохранения»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

В Роспотребнадзоре журналистам сообщили, что за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась на треть. «За последние десять лет охват тестированием на ВИЧ вырос более чем на 85,7% — с 28 млн человек в 2015 году до 52 млн человек в 2024 году»,— добавила пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. ООН учредила его в 1988 году для повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также выражения солидарности с жертвами заболевания.