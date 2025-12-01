ABC News: США и Украина обсуждали гарантии безопасности, выборы и активы России

Делегации США и Украины на переговорах в минувшие выходные затрагивали вопросы гарантий безопасности для Киева, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник. При этом, по данным собеседника ABC News, по вопросу об уступке России территории Донбасса «никаких признаков прогресса не наблюдалось».

«Однако по ключевому вопросу — требованию России к Украине отдать неоккупированные территории в Донбассе — никаких признаков прогресса не наблюдалось,— говорится в материале ABC News. — Источник сообщил, что Россия по-прежнему не желает обсуждать какую-либо форму прекращения огня, а Украина не желает уступать территорию».

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо. CNN со ссылкой на источник передавал, что на переговорах обсуждался в том числе сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Украина проявила умеренность».

Анастасия Домбицкая