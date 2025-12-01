На VII церемонии вручения креативной фармацевтической премии MedMen Awards компания «Биннофарм Групп» завоевала главную награду в номинации «Лучшая OTC-компания». Победа в этой категории, которая оценивает лидерство на рынке безрецептурных препаратов, основана на экспертных данных о динамике продаж и рыночной доле компании.

Кроме того, персональные награды получили сотрудники «Биннофарм Групп»: Мария Перелыгина была удостоена звания «Лучший маркетинг-менеджер», а Алексей Гольцев признан «Лучшим диджитал-менеджером». Эти награды подчеркивают вклад команды профессионалов в создание эффективных коммуникаций и цифровых стратегий.

«Для нас большая честь получить признание от экспертного сообщества. Награда „Лучшая OTC-компания“ — это результат слаженной работы всего коллектива. Мы особенно гордимся тем, что личные достижения наших коллег получили высокую оценку жюри, что подтверждает силу нашей команды. Этот успех служит дополнительной мотивацией для дальнейшего развития и внедрения креативных решений», — отметил директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Антон Федосюк.

MedMen Awards — единственная премия в сфере здравоохранения, медицины и товаров для здоровья, которая объединяет лучшие практики в маркетинге и рекламе. Победителей определяют ведущие эксперты фармацевтического рынка и представители коммуникационных агентств.

ООО «Биннофарм Групп»