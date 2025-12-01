Аналитики Opta определили главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года

Сборная Испании по футболу является главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года по версии аналитического бюро Opta Sports. Шансы команды оцениваются в 17%.

Сборная Франции, которая дошла до финала чемпионата мира 2022 года, считается вторым фаворитом (14,1%). Третьей стала команда Англии, вероятность победы которой составляет 11,8%. Действующие чемпионы мира аргентинцы расположились на четвертой строке (8,7%). Также в топ-10 претендентов вошли сборные Германии (7,1%), Португалии (6,6%), Бразилии (5,6%), Нидерландов (5,2%), Норвегии (2,3%) и Колумбии (2%).

Чемпионат мира 2026 года примут США, Канада и Мексика. Впервые турнир пройдет с участием 48 сборных. 5 декабря в Вашингтоне состоится жеребьевка группового этапа.

Таисия Орлова