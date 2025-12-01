Приговоренный к 11 годам колонии бывший мэр Старого Оскола попросился на свободу

Экс-глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко, получивший в 2024 году 11 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за взятки (п. «в» ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ), подал в Валуйский горсуд ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью. Суд не стал рассматривать его, передав в другую инстанцию, однако облсуд отменил это решение, направив материалы на пересмотр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: пресс-служба Экс-глава Старого Оскола Александр Сергиенко

Фото: пресс-служба

Согласно картотеке дел, в рассмотрении принимает участие представитель исправительной колонии строгого режима №7. Она расположена в Валуйках. В ней, по всей видимости, и отбывает срок бывший мэр Старого Оскола. Ранее Валуйский горсуд удовлетворил ходатайство Сергиенко об отсрочке уплаты штрафа. По приговору суда он был оштрафован на 20 млн руб.

Адвокат Александра Сергиенко Борис Бочаров в разговоре с «Ъ-Черноземье» отказался комментировать обстоятельства подачи ходатайства об освобождении.

В конце лета прошлого года Свердловский райсуд Белгорода установил, что в 2017-2021 годах Александр Сергиенко, работая на посту мэра Старого Оскола, получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на долю объекта незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. м. Общая стоимость услуг и имущества оценивалась более чем в 31 млн руб. Мэр получал их для создания «благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство».

Сергиенко не признал вину. Он утверждал, что его оговорили. При рассмотрении апелляционной жалобы осужденного изначально назначенный ему срок в 12 лет сократили на три месяца. Кассационная жалоба осталась без удовлетворения.

Александр Сергиенко находится под стражей с начала 2023 года. В момент рассмотрения ходатайств следствия о продлении его ареста экс-чиновник неоднократно заявлял о том, что страдает серьезной болезнью почек. В июле прошлого года издание «Бел.ру» сообщало, что Сергиенко на одном из заседаний рассказал о перенесенном в СИЗО инсульте.

Сергей Толмачев