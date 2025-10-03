Бывшему мэру Старого Оскола не удалось в кассации отменить приговор за взятки

Первый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы защиты бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко на приговор, по которому он получил 11 лет и 9 месяцев колонии строгого режима и штраф в 20 млн руб. за взятки (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Как следует из материалов суда, наказание оставлено в силе.

В конце лета прошлого года Свердловский райсуд Белгорода установил, что в 2017-2021 годах Александр Сергиенко, работая на посту мэра Старого Оскола, получил от предпринимателей Владимира Глазкрицкого и Дениса Гринякина взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на долю объекта незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. м. Общая стоимость услуг и имущества оценивалась более чем в 31 млн руб. Мэр получал их для создания «благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство».

Сергиенко не признал вину. Он утверждал, что его оговорили. При рассмотрении его апелляционной жалобы изначально назначенный ему срок в 12 лет был сокращен на три месяца. В кассационных жалобах адвокаты экс-чиновника указывали на то, что следствие и суд конкретно не установили, в чем именно выражалось покровительство взяткодателям. Имущество, по мнению защиты, передавалось чиновнику в связи с наличием между ним и предпринимателями взаимных долговых обязательств. Кассационная инстанция, впрочем, посчитала, что каких-либо неясностей или противоречий в исследованных в судебном заседании доказательствах, которые бы порождали сомнения в виновности осужденного и требовали бы истолкования в его пользу, не имеется.

