Тамбовская область за пять лет продала недвижимость и землю на 2,1 млрд рублей

Муниципалитеты Тамбовской области за последние пять лет продали 366 объектов недвижимости и почти 11,7 тыс. земельных участков. Общая сумма сделок превысила 2,1 млрд руб. Об этом на еженедельной планерке у губернатора Евгения Первышова сообщил и. о. министра имущественных отношений и госзаказа Александр Сердюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Евгений Первышов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, продажа недвижимости принесла 529 млн руб. Наибольший доход от сделок получен в 2024 году — 202,5 млн руб., включая 88,3 млн руб. за долю в ООО «Тамбовский центральный рынок». Выручка от реализации земельных участков общей площадью 36,5 тыс. га составила 1,59 млрд руб. Самые активные сделки с землей пришлись на 2021–2022 годы.

«Работу надо выстроить по совершенно другому принципу. Контрольные функции должны находиться в ведении правительства Тамбовской области и профильного министерства. Мы должны иметь все рычаги влияния на те объекты недвижимости, земельные участки, которые, по нашей оценке, выбывали по заниженным ценам либо вообще вразрез действующему законодательству. Это те инвестдоговоры, по которым предоставлялись земельные участки под ИЖС. Кривая абсолютно история! Так напринимали здесь нормативную базу, что сделали легальную тему, связанную с выделением земельных участков»,— подчеркнул губернатор Евгений Первышов.

В конце октября депутаты регионального парламента приняли изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области», введя мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения до 2050 года. В пояснительной записке указывалось, что в области истощается государственный и муниципальный банк земли сельхозназначения, а частные собственники нередко спекулируют приватизированными участками.

Ульяна Ларионова