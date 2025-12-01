Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пост главы Сосновского округа занял Евгений Ваганов

Собрание депутатов Сосновского округа Челябинской области избрало главу муниципалитета. Должность занял прежний руководитель Евгений Ваганов, сообщает пресс-служба местной администрации.

Выборы депутатов главы Сосновского округа состоялись на заседании 1 декабря. Помимо Евгения Ваганова, претендентами на пост являлись председатель Общественной палаты муниципалитета Александр Злаказов и художественный руководитель районного дома культуры Сергей Яцук. Депутаты проголосовали единогласно за действующего главу.

В марте этого года Сосновский район был преобразован в Сосновский муниципальный округ. Впервые Евгения Ваганова избрали на пост главы администрации муниципалитета в 2016 году. Через пять лет он был вновь переизбран на эту должность.

Новости компаний Все