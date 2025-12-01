Пост главы Сосновского округа занял Евгений Ваганов

Собрание депутатов Сосновского округа Челябинской области избрало главу муниципалитета. Должность занял прежний руководитель Евгений Ваганов, сообщает пресс-служба местной администрации.

Выборы депутатов главы Сосновского округа состоялись на заседании 1 декабря. Помимо Евгения Ваганова, претендентами на пост являлись председатель Общественной палаты муниципалитета Александр Злаказов и художественный руководитель районного дома культуры Сергей Яцук. Депутаты проголосовали единогласно за действующего главу.

В марте этого года Сосновский район был преобразован в Сосновский муниципальный округ. Впервые Евгения Ваганова избрали на пост главы администрации муниципалитета в 2016 году. Через пять лет он был вновь переизбран на эту должность.