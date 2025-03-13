В Челябинской области 11 районов преобразовали в муниципальные округа

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли закон о преобразовании 11 муниципальных районов в округа: Октябрьского, Брединского, Нагайбакского, Верхнеруральского, Кизильского, Чесменского, Сосновского, Увельского, Кунашакского, Аргаяшского и Варненского, сообщает пресс-служба заксобрания.

Инициатива предполагает объединение самостоятельных муниципальных образований — городов и поселений — и ликвидацию местных советов депутатов. В этом году округами станут 23 территории региона. В феврале депутаты преобразовали Ашинский и Кусинский районы. К заседанию 27 марта планируется подготовить еще десять проектов о создании муниципальных округов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в регионе ранее преобразовали четыре района — Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский.

Виталина Ярховска