ОБСЕ окончательно распустила Минскую группу по Нагорному Карабаху

ОБСЕ окончательно закрыла все институты, связанные с работой Минской группы организации — объединением, созданным для решения конфликта в Нагорном Карабахе. Решение о ее закрытии было принято в сентябре по запросу Армении и Азербайджана.

«ОБСЕ завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур 30 ноября 2025 года в 23:59 в соответствии с решением Совета министров MC.DEC/1/25, принятым 1 сентября 2025 г. после совместного обращения Армении и Азербайджана к финскому председательству в ОБСЕ»,— говорится в заявлении ОБСЕ.

Минская группа ОБСЕ была образована в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе, в частности — организации переговоров между Баку и Ереваном. В нее входили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Швеция. Сопредседатели этого формата — Россия, США и Франция — приостановили взаимодействие после февраля 2022 года, из-за чего де-факто Минская группа с того времени не работала.

В 2023 году в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. После этого Баку потребовал ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, поскольку в нынешних условиях формат потерял актуальность. 11 августа — через три дня после парафирования мирного соглашения в Вашингтоне — азербайджанский и армянский МИД направили обращение в ОБСЕ по поводу роспуска Минской группы.

Лусине Баласян