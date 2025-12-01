BYD отзывает 90 тыс. гибридных авто из-за проблем с батареями

Компания BYD объявила об отзыве почти 90 тыс. гибридных авто в Китае для обновления их программного обеспечения. Это уже второй масштабный отзыв автомобилей китайского автоконцерна за последние пару месяцев.

Проверка местного регулятора показала, что в программном обеспечении, отвечающем за работу аккумуляторных батарей, изначально была допущена ошибка, из-за которой мощность аккумуляторов оказалась ограничена. А в некоторых случаях это делало невозможным переход на использование только батареи, что может привести к потере мощности автомобиля во время его эксплуатации и создать аварийную ситуацию на дороге.

Под отзыв попали 88,98 тыс. седанов Qin Plus DM-i, выпущенных в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года.

В октябре BYD отзывала 115 тыс. электромобилей из-за дефектов их конструкции, которые в редких случаях могут привести к возгоранию, а также дефектов аккумуляторов, из-за чего может снижаться их мощность. Это был крупнейший отзыв в истории компании.

