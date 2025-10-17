BYD объявила о рекордном в своей истории отзыве 115 тыс. электромобилей

Китайская компания BYD — крупнейший в мире производитель электромобилей — объявила о самом масштабном в своей истории отзыве автомобилей. Она отзывает 115 тыс. электромобилей из-за возможных проблем с безопасностью. Сообщается о дефектах конструкции электромобилей, которые в редких случаях могут вести к возгоранию, а также о дефектах аккумуляторов, из-за чего может снижаться их мощность.

BYD отозвала автомобили после того, как Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР провело проверку электромобилей компании и сообщило ей о возможных проблемах. Компания отзывает 77,2 тыс. полностью электрических автомобилей Yuan и 44,5 тыс. гибридов Tang. Акции BYD после объявления об отзыве снизились на 2,4%.

Ранее BYD по итогам сентября сообщила о первом в своей истории уменьшении продаж — на 6%, до 393 тыс. автомобилей за месяц.

Яна Рождественская