В правительстве Курской области утвердили нескольких руководителей

В правительстве Курской области утвердили новых руководителей министерств и ведомств. Работа по формированию управленческой команды региона завершается. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.

Руководителем управления государственной охраны объектов культурного наследия назначена Ирина Аникеева. Кроме того, на своих постах утверждены действующие руководители: министерство природных ресурсов возглавил Максим Левин, Госстройнадзор — Александр Горин, а комитет ЗАГС — Ольга Воробьева.

Также согласование на должность министра образования и науки прошла Наталия Леонова.

«В самое ближайшее время подпишу документ о ее назначении», — заявил господин Хинштейн.

Подробнее о новой структуре правительства Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Одегов