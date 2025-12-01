Авиакомпанию «Ютэйр» оштрафовали за овербукинг на рейсе Тюмень-Москва

Авиакомпания «Ютэйр» привлечена к административной ответственности за овербукинг на рейсе из Тюмени в Москву, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2025 года авиапассажиру было отказано в перевозке, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту.

По итогам проверки авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением, установленных законодательством Российской Федерации требований), ей назначили штраф в размере 50 тыс. руб.

Ранее из-за овербукинга авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тыс. руб., из-за отказа в перевозке пассажира из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Москву.

Полина Бабинцева