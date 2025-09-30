S7 оштрафовали из-за овербукинга в Новом Уренгое

После проверки Новоуренгойской транспортной прокуратурой авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тыс. руб. из-за овербукинга на рейсе из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в Москву, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В июле жителю Нового Уренгоя отказали в перевозке. Прокуратура установила, что причиной отказа стало отсутствие на борту самолета посадочного места из-за того, что на него было продано больше билетов, чем предусмотрено мест в салоне. Компанию оштрафовали за оказание услуг ненадлежащего качества по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ.

Ранее из-за овербукинга авиакомпанию Utair оштрафовали на 30 тыс. руб., это произошло после отказа в перевозке пассажира из Тюмени на Ямале.

Ирина Пичурина