Предложения по кандидатам на главу Ардатовского округа начнут принимать в январе
Срок предоставления предложений о кандидатурах на должность главы Ардатовского округа установлен с 19 января по 9 февраля 2026 года включительно. Прежний руководитель Георгий Жданкин в ноябре ушел в отставку и возглавил Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАТУ).
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Рассматривать претендентов будет комиссия по рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы муниципального образования, возглавляемая заместителем губернатора Андреем Гнеушевым.
Предлагать кандидатов могут парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, общественная палата региона и Всероссийская ассоциация МСУ.
Итоговое решение по кандидатурам будет принимать губернатор, он должен внести на рассмотрение совета депутатов округа не менее двух кандидатур.
Как писал «Ъ-Приволжье», врио главы Ардатовского округа после ухода Георгия Жданкина стала Светлана Будашова.