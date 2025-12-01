Умер серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года Владимир Мунтян

После продолжительной болезни скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1972 года Владимир Мунтян, сообщила пресс-служба киевского «Динамо». Ему было 79 лет.

Владимир Мунтян (фото 1970 года)

Фото: РИА Новости Владимир Мунтян (фото 1970 года)

Фото: РИА Новости

В составе киевского «Динамо» Владимир Мунтян семь раз становился чемпионом СССР (1966–1968, 1971, 1974, 1975, 1977), а также дважды выиграл Кубок страны (1966, 1974), завоевал Кубок обладателей кубков (1975) и стал обладателем Суперкубка UEFA (1975). За сборную СССР он провел 49 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами. Футболист участвовал в чемпионате мира 1970 года. В 1969 году он был признан лучшим игроком СССР (по версии еженедельного журнала «Футбол»).

Владимир Мунтян завершил профессиональную карьеру в 1981 году. В качестве главного тренера он работал в ряде украинских клубов и во владикавказской «Алании». Кроме того, специалист возглавлял национальную команду Гвинеи и молодежную сборную Украины.

Таисия Орлова