Российские силы ПВО за сутки сбили три управляемые ракеты «Нептун» и 97 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 97 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, под удар попали объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, а также склады боеприпасов, горючего, места хранения и запуска БПЛА в 136 районах в зоне спецоперации. К атаке привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 1 декабря над регионами России были сбиты 32 БПЛА. Больше всего — по четыре дрона — уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.