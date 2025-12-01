Силы ПВО за ночь сбили 32 БПЛА над регионами России

В период с 23:30 мск 30 ноября до 7:00 1 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотника самолетного типа над 11 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по четыре БПЛА сбили над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областями, по три — над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, два — над Воронежской областью, по одному — над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

В Северском районе Краснодарского края обломки сбитых дронов повредили три частных дома и вышку сотовой связи, никто не пострадал. В Воронежской, Ленинградской, Ростовской, Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.