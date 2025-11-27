В трех городах Челябинской области объявили режим НМУ

В Челябинске, Коркино и Карабаше объявили действие режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, при котором в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

В региональном центре режим НМУ продлится с 19:00 27 ноября до 19:00 28 ноября. В остальных городах загрязняющие вещества задержатся в приземном слое с полуночи до 19:00 28 ноября. На время действия режима местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Последний раз НМУ официально объявляли в Челябинской области в конце октября.

Виталина Ярховска