Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в ИИ и кибербезопасности

Россия предложила Саудовской Аравии расширить сотрудничество в областях искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, стороны рассматривают запуск совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, геоаналитики и других направлениях. Господин Новак подчеркнул, что партнерство в цифровых технологиях актуально с учетом их применения в строительстве и городском хозяйстве.

Мировой спрос на российские решения в области кибербезопасности продолжает расти. Отечественные технологии уже используются в корпоративных коммуникациях, работе госучреждений, финансовых организаций и телекоммуникациях. Среди их получателей — страны Африки, Азии и ближнего Востока.

