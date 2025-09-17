ИТ в безопасности

На мировом рынке растет спрос на российские технологии кибербезопасности. Информационная безопасность — ключевое направление экспорта российских ИТ-компаний. Отечественные технологии применяются для построения корпоративных коммуникаций, а также в деятельности госучреждений и финансовых организаций, телекоммуникациях и здравоохранении. Среди получателей российского программного обеспечения — страны Африки, Азии и ближнего Востока.



По данным Центробанка РФ, объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии превысил $1,2 млрд, при этом наиболее востребованы проекты в сфере кибербезопасности, финтеха и технологий для госсектора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Review Kazan Digital Week опросил представителей крупных ИТ-компаний. Эксперты в отрасли отмечают тренды на цифровой суверенитет, недоверие к мировым организациям и регионализацию рынка. По прогнозам представителей компаний, технологии, обеспечивающие кибербезопасность, сохранят востребованность среди других стран, а российским организациям следует ориентироваться на ИТ-рынки стран MENA и Балкан, где по итогам года выручка достигнет $34,5 млрд и $5,44 млрд соответственно.

Что экспортируют российские компании

Российские компании экспортируют информационные технологии во многие страны Африки, Азии, Ближнего Востока, а также в постсоветские государства. Представители ИТ-отрасли отметили, что основное направление их экспорта — информационная безопасность. Заместитель генерального директора по научной работе АО «Сисофт Девелопмент» Михаил Бочаров заявил, что спрос на отечественные решения появился благодаря тому, что западные компании игнорировали это направление, поскольку зачастую «сами были источниками киберопасности».

Российские технологии используются в деятельности самых разных учреждений и компаний. Например, ICL Services стал поставщиком проекта по миграции внутренних банковских приложений и сервисов на более современную систему балансировки для банка ОАЭ, а также проекта по внедрению IAM-решения (identity and access management — управление идентификацией и доступом) для нефтедобывающей компании в Сербии. Nexign экспортирует решения в области телекоммуникаций с автоматизированными системами расчета (business support system, BSS) и с элементами ядра сети 4G и 5G на рынки ближнего и дальнего зарубежья. «Рексофт» экспортирует технологии в области финтеха, страхования, промпроизводства, горнодобывающей промышленности, платформ цифровизации госсектора (ГосИТ) в страны СНГ, Персидского залива, Африки и Азиатского региона.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что у экспорта российского ПО есть преимущество благодаря большой тиражируемости. Эксперт отмечает, что изготовление миллионов копий на продажу стоит не дороже, чем изготовление нескольких штук.

Поставлять российские ИТ-продукты выгоднее на рынки стран ШОС и БРИКС, где можно предложить также и оборудование. Тогда у российских разработчиков получится конкурировать с иностранными продуктами.

Правительства различных стран создают программы цифровой трансформации на ближайшие 5–10 лет, где одно из ключевых мест занимают государственные цифровые платформы

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тренды в экспорте отечественных решений

Представители отрасли выделили несколько ключевых трендов при экспорте российского ПО. Во-первых, на рынке наблюдается тенденция к цифровому суверенитету. В пресс-службе компании TrueConf отмечают кризис доверия к крупным мировым ИТ-компаниям, которые подвергаются рискам внезапной блокировки. Недоверие к организациям, использующим облачные сервисы, продолжает увеличиваться изза растущего числа кибератак в России и в других странах. Сейчас госучреждения и крупные компании по всему миру стремятся развертывать критически важные сервисы, в том числе для внутренних и внешних коммуникаций, в собственном контуре.

«Здесь российские продукты, созданные с фокусом на безопасность и независимость, получили практически бесконечный драйвер роста на ближайшие годы»,— рассказали в российской компании.

Директор по развитию бизнеса Nexign Максим Нартов отметил, что мировые ИТ-рынки становятся более открытыми к отечественным проектам.

«Там, где царил фаворитизм в пользу западных технологий, компании стали с более широким взглядом подходить к выбору вендора»,— заявил господин Нартов.

По мнению представителя Nexign, мировые организации стали рассматривать в том числе и российских поставщиков, поскольку уровень их экспертизы и решений достаточно высокий.

В пресс-службе компании CommuniGate Pro сообщили, что в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и в развивающихся государствах Африки также есть спрос на комплексные решения для корпоративных коммуникаций.

«Эти страны ищут возможную замену решениям от иностранных вендоров и внимательнее присматриваются к ИТ-решениям разработчиков из дружественных юрисдикций»,— рассказали в организации.

Среди ключевых трендов эксперты также отмечают тенденцию на регионализацию рынка. Исполнительный директор ICL Services Ильдар Хуснутдинов заявил, что для Сербии было бы актуально расширять сферы оказания государственных услуг для населения и бизнеса через цифровые платформы, развивать решения для умных городов, интеллектуальный транспорт, видеоаналитику, IoT (Internet of Things — сеть физических устройств со встроенными датчиками.— KDW), технологии для мониторинга экологии, электронные платежи и проекты для цифровизации туристического направления.

В ОАЭ будут востребованы проекты цифровых платформ для банков, онлайн-решения для управления финансами и платежами, облачные решения для банков, интернет вещей для логистических компаний. В то же время в Саудовской Аравии фиксируется рост спроса на решения для облачных вычислений.

Тренд на регионализацию в сфере здравоохранения отмечает директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

«Страны региона MENA активно инвестируют в технологии, которые позволяют им самим создавать лекарства, а не только импортировать их. <…> Индия заинтересована в резком ускорении и удешевлении разработки оригинальных препаратов»,— заявил Искандер Бариев.

Эти страны — главные получатели платформы для поиска лекарств на основе ИИ Drug Discovery, разработанной ИТ-вузом.

Трудности при сотрудничестве с иностранными компаниями

Представители российских компаний также рассказали о главных трудностях, с которыми они сталкиваются при экспорте собственных технологий. Главным вызовом отечественные организации называют адаптацию к местным правилам и особенностям рынка. Продукты на экспорт требуют локализации и поддержки на английском языке, а также адаптации, в том числе под законодательство определенной страны.

Особая строгость наблюдается на фармацевтическом рынке, где необходимо знать требования к доклиническим и клиническим исследованиям и одобрению ИИ-алгоритмов.

«Особенно это актуально для таких рынков, как ОАЭ, где решения часто принимаются сверху вниз через государственные фонды и крупные холдинги, что требует выстраивания долгосрочных доверительных отношений с учетом культурных и бизнес-особенностей региона», — заявил Искандер Бариев.

В пресс-службе компании TrueConf среди ключевых проблем отрасли отметили геополитические ограничения, закрытость рынков, культурные барьеры, включающие различия в менталитете, нормах общения и потребительских предпочтениях. Трудности также могут возникнуть, если между Россией и страной-заказчиком есть различия в уровне цифровизации.

Чтобы решить эти проблемы, экспортерам необходимо адаптировать продукт и бизнес-процессы под каждую целевую аудиторию. Компаниям также нужно соблюдать конкурентоспособный ценник, иметь обязательное представительство в регионе, участвовать в крупных международных выставках, в том числе Gitex Global в Дубае или LEAP в Саудовской Аравии, и прорабатывать каналы привлечения клиентов и продвижения продуктов. У российских экспортеров могут возникнуть проблемы при расчетах в валюте и логистика цифровых продуктов. Иногда от представителей бизнеса требуются нестандартные юридические и финансовые решения даже при поставке софта.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын отмечает, что при экспорте отечественных технологий большое внимание уделяется бренду. Эксперт считает, что программное обеспечение приобретают, когда покупателям важны надежность и знание поставщика.

«Зачастую можно не покупать софт, а скачать свободно распространяемый аналог, написанный аспирантами и студентами на досуге», — считает эксперт.

Многие страны требуют локального хранения персональных данных, и это усложняет работу российских облачных провайдеров и разработчиков ПО

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Перспективы экспорта российских ИТ-решений

Перспективным направлением для дальнейшего экспорта за рубеж считаются информационные технологии, помогающие обеспечить цифровую независимость госучреждений и крупных компаний. Директор по развитию международного бизнеса «Рексофт» Николай Молчанов рассказал, что проекты в области ГосИТ поддерживаются на высоком уровне, поскольку цифровизация государственных служб дает прямой экономический эффект. Правительства различных стран создают программы цифровой трансформации на ближайшие 5–10 лет, где одно из ключевых мест занимают государственные цифровые платформы, нацеленные на повышение качества услуг для граждан и бизнеса.

Ильдар Хуснутдинов рекомендует обратить внимание российских компаний на рынки стран MENA и Балкан. Согласно прогнозам, выручка на этих ИТ-рынках к 2025 году достигнет $34,5 млрд и $5,44 млрд соответственно. Среди общих перспективных направлений для этих рынков Ильдар Хуснутдинов выделяет ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг информационной безопасности. Директор по развитию бизнеса Nexign Максим Нартов отмечает положительную динамику телеком-рынка в странах СНГ, где фиксируется ежегодный прирост на 4–6%. В будущем компания планирует расширить автоматизацию в сферах HR, управления базами данных, поскольку технологии востребованы на российском рынке и на ближнем зарубежье.

По мнению заместителя генерального директора по научной работе АО «Сисофт Девелопмент» Михаила Бочарова, российским компаниям не следует соперничать с западными разработками на зарубежных рынках, где «с помощью демпинга или других способов можно задавить любого конкурента». Например, в 2017 году президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использовать продукты «Лаборатории Касперского» в правительственных структурах, хотя антивирусные технологии компании пользовались большим спросом.

Михаил Бочаров заявил, что поставлять российские продукты более выгодно на рынки с антиамериканскими, антизападными настроениями, а именно: в страны ШОС и БРИКС, где можно предложить проекты не только по поставке ПО, но и оборудования. Кроме того, Россия может предоставить эффективные успешные кейсы, которые содержат и программное обеспечение, и оборудование. По мнению представителя «Сисофт Девелопмент», тогда у российских разработчиков получится конкурировать с иностранными продуктами даже на западных рынках, к чему сейчас и идет информационное моделирование.

«Благодаря реализации цифровой вертикали Минстроя (система управления данными и комплекс проектов автоматизации операций.— KDW) в ближайшее время мы будем готовы предоставить целый комплекс проектно-строительных технологий странам с постсоветскими экономиками или экономиками планового характера. А это практически весь Юго-Восток, страны Африки и даже многие страны Европы»,— заявил Михаил Бочаров.

Диана Соловьева