Обвиняемую в контрабанде жительницу Удмуртии будут судить в Перми

Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против 45-летней жительницы Удмуртии, обвиняемой в контрабанде наличных денежных средств в крупном размере, пишет «Ъ-Прикамье».

28 сентября женщина пыталась вылететь из аэропорта Большое Савино в Баку с суммой 4 млн руб. наличными. При прохождении таможенного контроля она не задекларировала эти деньги и прошла в «зеленый коридор».

В результате незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС общая сумма незадекларированных средств превысила 3 млн руб. Деньги были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни. Уголовное дело будет рассмотрено Пермским районным судом.

Анастасия Лопатина