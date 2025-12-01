В Перми будут судить обвиняемую в контрабанде жительницу Удмуртии

Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Удмуртии, обвиняемой в контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 сентября 2025 года женщина пыталась вылететь из аэропорта Большое Савино в Баку, имея при себе в сумке 4 млн руб. наличными. При прохождении таможенного контроля она заявила об отсутствии при себе товаров и денежных средств, подлежащих декларированию, и проследовала в «зеленый коридор», тем самым совершив незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств.

Общая сумма наличных денежных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу, за вычетом суммы, разрешенной к перемещению, составила свыше 3 млн руб. Деньги были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни.

Уголовное дело рассмотрит Пермский районный суд.