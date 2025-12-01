Лига КВН «Тремпель» извинилась за шутку про арестованного белгородского бизнесмена
Организаторы центральной лиги КВН «Тремпель» извинились за шутку про 70-летнего белгородского предпринимателя и главу АО «Кмапроектжилстрой» Карла Лоора, находящегося под стражей по делу о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В группе «ВКонтакте» лига назвала высказывание про бизнесмена неудачным.
Шутка про Карла Лоора прозвучала во время полуфинала лиги КВН «Тремпель» в ноябре. Имя задержанного предпринимателя обыгрывалось в стиле известной скороговорки про кражу кораллов. При этом в шутке его фактически обвинили в краже земельных участков и объектов водоснабжения.
«Осознаем, что подобное упоминание в развлекательном контексте было неуместным и могло затронуть честь и достоинство Лоора Карла Карловича, а также создать неверное представление о нем. Мы сожалеем о допущенной неточности и не имели намерения нарушить его права или репутацию»,— заявили в лиге.
Карла Лоора задержали и заключили под стражу в конце октября. Региональное управление Следственного комитета России обвиняет его в том, что в 2018 году он приобрел для должностного лица администрации Старого Оскола квартиру стоимостью 18 млн руб. Подарок, как считает обвинение, предназначался за общее покровительство. Защита господина Лоора безуспешно обжаловала решение о его аресте в СИЗО.