На содержание мэра и аппарата мэрии Ярославля потратят 176 млн рублей

В Ярославле в бюджет на 2026 год на содержание мэра и обеспечение деятельности аппарата мэрии закладывают 176,8 млн руб. Соответствующая информация отражена в пояснительной записке к проекту бюджета, внесенном в муниципалитет.

44,7 млн руб. планируют потратить на содержание аппарата муниципалитета Ярославля, председателя и его заместителей, а также на оплату информационных услуг по освещению деятельности муниципалитета и органов городского самоуправления и покупку сувенирной и цветочной продукции.

На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (КСП) и уплаты членского взноса в Союз муниципальных контрольно-счетных органов на 2026 год заложено 25,4 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2026 года мэр будет получать 4,7 ежемесячных денежных вознаграждения вместо 4-х, председатель муниципалитета — 3,25 вместо 2,36, заместители — 1,7 вместо 1,19.

Алла Чижова