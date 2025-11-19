В Ярославле увеличат зарплату мэру

В Ярославле планируется увеличить заработную плату мэру, председателю муниципалитета и его заместителям, а также председателю, заместителю председателя и аудитору контрольно-счетной палаты. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия.

Фото: Муниципалитет Ярославля

Рост расходов на эту группу чиновников из бюджета Ярославля составит 4,5 млн руб. в год. Конкретная сумма надбавки для каждого служащего в документе не указана. Меняется порядок формирования заработной платы. В частности, мэр будет получать 4,7 ежемесячных денежных вознаграждения вместо 4-х, председатель муниципалитета — 3,25 вместо 2,36, заместители — 1,7 вместо 1,19. Надбавка за сложность работы зампредов муниципалитета вырастет с 150% от оклада до 160%.

В пояснительной записке указывается, что зарплаты увеличиваются в связи с решением правительства региона, которое внесло изменения в методику формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих.

Остальным муниципальным служащим Ярославля сохранят надбавки, введенные на 2025 год в связи с сокращением муниципальных служащих в 2024 году. Они будут действовать бессрочно. Затраты на эту часть решения составят 28,5 млн руб. в год.

