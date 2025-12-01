Умер двукратный победитель Roland Garros Никола Пьетранджели

Итальянский теннисист Никола Пьетранджели скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает Gazetta dello Sport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: William Vanderson / Fox Photos / Getty Images Фото: William Vanderson / Fox Photos / Getty Images

Никола Пьетранджели дважды становился победителем Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в одиночном разряде — в 1959 и 1960 году. В 1961 и 1964 году доходил до финала этого турнира, где оба раза уступил испанцу Мануэлю Сантане. В пресс-службе Roland Garros заявили, что «теннисному миру будет очень не хватать» господина Пьетранджели.

Всего за карьеру Никола Пьетранджели завоевал 53 титула. В составе сборной Италии он доходил до финала на Кубке Дэвиса (1960, 1961). В 1986 году был введен в Международный зал теннисной славы. В честь Пьетранджели назван один из кортов на Foro Italico в Риме, где проходят турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000.

Таисия Орлова