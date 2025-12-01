Кремль ответил, как увольнение Ермака может повлиять на переговоры по Украине

Как увольнение главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США и Россией, повлияет на ход украинского урегулирования, покажет время. Так в Кремле прокомментировали недавние перестановки в украинском руководстве.

«Посмотрим. Практика покажет»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос на вопрос, считают ли в Кремле, что с увольнением главы офиса президента Украины переговорный процесс ускорится.

Экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США и Украиной. Он написал заявление об отставке 28 ноября после того, как антикоррупционные органы Украины провели у него обыски на фоне коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обновил состав делегации Украины на переговорах с США. Главой новой делегации был назначен секретарь СНБО Рустем Умеров.

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо. CNN со ссылкой на источник передавал, что на переговорах обсуждался в том числе сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Украина проявила умеренность».

Анастасия Домбицкая