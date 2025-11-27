Правительство РФ одобрило проект соглашения о безвизе с Саудовской Аравией

Правительство России одобрило проект соглашения об отмене визового режима с Саудовской Аравией. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИДу провести переговоры с представителями Саудовской Аравии, разрешив вносить в проект по отмене виз изменения, которые не носят принципиального характера.

Сейчас граждане России для посещения Саудовской Аравии должны получить электронную визу или визу по прибытии. Оба документа позволяют находиться в стране на протяжении 180 дней в году, из них максимум 90 дней за одну поездку.