Кая Каллас: текущая неделя может стать «решающей» для переговоров по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что первая неделя декабря может стать поворотной для сторон, вовлеченных в переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Она рассказала, что планирует сегодня обсудить итоги переговоров Украины и США в Майами с представителями Украины.

«Эта неделя может стать поворотной для дипломатии,— сказала она перед началом заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе (цитата по AFP). — Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были трудными, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но я поговорю с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел Украины сегодня».

30 ноября в Майами прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но «предстоит еще много работы». Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана идет хорошо. CNN со ссылкой на источник передавал, что на переговорах обсуждался в том числе сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО.

На этой неделе переговоры по украинскому урегулированию также проведут США и Россия. По информации агентства AFP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится в Москву 1 декабря. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 2 декабря.

Анастасия Домбицкая