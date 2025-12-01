CNN: США обсудили с Украиной фактический отказ от членства в НАТО

Представители США и Украины на переговорах в Майами 30 ноября обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев фактически лишится возможности вступить в НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника CNN, такой вариант предполагает, что Украина де-факто не сможет стать членом НАТО по договоренности, которую должны согласовать непосредственно члены альянса и Россия. При этом Киев не будут заставлять официально и юридически отказываться от своего стремления стать частью НАТО. «Если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Москва потребует от НАТО каких-то многосторонних гарантий, Украина не будет вовлечена в этот процесс»,— пояснил источник.

Окончательное решение по этому «деликатному компромиссу» остается за президентом Украины Владимиром Зеленским, уточняет CNN. При этом подобные условия мирного соглашения могут не найти поддержки у остальных членов альянса. Власти США ранее неоднократно отвергали идею отказа Украины от членства в НАТО.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, а стремление к членству закреплено в Конституции страны. Россия настаивает на том, чтобы Украина получила нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

