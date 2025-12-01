Более 200 домов восстановили за неделю в Белгородской области, повреждены 190

За последнюю неделю ноября в муниципалитетах Белгородской области восстановили 228 домов и квартир, пострадавших в результате обстрелов и атак БПЛА. Повреждения, в свою очередь, получили 190 жилых объектов и 81 автомобиль. Об этом 1 декабря сообщил губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на глав муниципалитетов.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Белгороде за минувшую неделю завершили работу на 35 объектах, перечислены компенсации по 97 машинам. Повреждения выявили в 31 помещении. Всего же в работе сейчас остается 231 жилой объект.

Полностью восстановили 40 жилых объектов в Белгородском округе, компенсация выплачена по 26 машинам. Повреждения на территории округа получили 30 жилых помещений и 21 автомобиль.

В Шебекинском округе завершили 108 объектов, на шести закрыли тепловой контур. Выявлено 64 поврежденных дома и квартиры, а также 12 автомобилей.

Ровно 30 домов и квартир успели восстановить в Грайворонском округе, компенсация оплачена по 37 автомобилям. Повреждения за минувшую неделю там зафиксировали по 50 жилым помещениям и 38 машинам.

В Валуйском округе закончена работа по четырем частным домам. От атак ВСУ пострадали шесть жилых помещений и пять машин.

Четыре жилых объекта и один автомобиль добавились в список повреждений в Краснояружском округе. За прошлую неделю там восстановили шесть жилых помещений и выплатили компенсацию по 12 машинам.

В Борисовском округе получены расписки по пяти восстановленным домовладениям. Повреждены пять жилых объектов и один автомобиль.

Всего с начала СВО в регионе повреждения получили более 49,9 тыс. жилых объектов. Восстановлено около 45,5 тыс. домов и квартир.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», только за прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области, использовав 81 беспилотник. Погибли двое мирных жителей, пострадали еще пять человек.

Денис Данилов