Вспыхнувший в США скандал вокруг военного министра Пита Хегсета оказался в центре внимания американских и мировых СМИ. По данным The Washington Post, глава Пентагона приказал добить членов экипажа судна, якобы перевозившего наркотики и атакованного ВМС США в Карибском море. Хотя обвинения пока не доказаны, журналисты отмечают, что такой приказ вполне соответствует заявлениям президента Дональда Трампа, и связывают инцидент с последующей отставкой ряда высокопоставленных американских военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

«Явно незаконные» приказы

Этот приказ и его исполнение, если они будут подтверждены, противоречат не только международному праву, но и правилам… военного министерства (США.— “Ъ”). Отсюда и призыв ассоциации бывших военных юристов: «Поскольку приказы об убийстве выживших в результате нападения на море являются “явно незаконными”, любое лицо, отдающее или выполняющее их, может и должно быть привлечено к ответственности за военное преступление, убийство или и то и другое».

Сообщения о приказе Хегсета «убить всех» следуют за отставками высокопоставленных военных

Почему за последние недели все эти высокопоставленные военные объявили о намерении покинуть свои должности? Конкретно, глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Элвин Холси, который в октябре заявил, что останется на этой должности только на год. И генерал-лейтенант Джо Макги, директор по стратегии, планированию и политике объединенного комитета начальников штабов. Он в октябре тоже заявил о скором уходе… Интересно, не повлиял ли тот самый удар, нанесенный в сентябре и законность которого под вопросом, на их решение несколько недель спустя покинуть должности.

Выживших после нанесенного по распоряжению Трампа удара по «нарколодке» разорвало в клочья после устной команды Хегсета «убивать всех»

По мнению официальных лиц и экспертов, подозреваемые в контрабанде наркотиков люди не представляют непосредственной угрозы США и не ведут того, что администрация называет «вооруженным конфликтом» против США… На вопрос Дональду Трампу, почему он не запрашивает разрешения Конгресса на военную кампанию, направленную против южноамериканских режимов, которые, по его утверждению, способствуют росту эпидемии наркомании в США, президент ответил, что его правительство «просто будет убивать людей».

США обвиняют в намеренном убийстве выживших после удара по лодке наркоторговцев

Военным США запрещено намеренно убивать гражданских лиц за исключением тех случаев, когда эти лица непосредственно участвуют в боевых столкновениях. До сих пор борьба США против контрабанды наркотиков по морю следовала логике полицейских операций: Береговая охрана США при поддержке ВМС США перехватывала подозрительные суда, конфисковала груз, арестовывала команду. Но точечная ликвидация — вопиющее нарушение закона, даже если ликвидируются подозреваемые в преступлениях. Администрация Трампа… отказывает в статусе гражданских лиц подозреваемым в контрабанде наркотиков на атакованных лодках.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц