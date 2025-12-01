В Татарстане средняя номинальная зарплата за 25 лет увеличилась на 4122% (в 42 раза). Об этом сообщает РБК Татарстан.

За 25 лет в Татарстане зарплаты выросли в 42 раза

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В республике заработная плата выросла с 2 тыс. руб. в 2000 году до 84,9 тыс. по состоянию на январь — август 2025 года.

При этом доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 33,2% в 2000 году до 3,8% в 2024-м — это 152,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Казани средняя зарплата составила 105,3 тыс. руб., а уровень зарегистрированной безработицы в городе сократился на 0,1%.

Анна Кайдалова