Гладков поручил сократить 20% чиновников белгородского правительства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил к 1 апреля следующего года сократить 20% сотрудников правительства региона и подведомственных учреждений. По его словам, увольнения не должны затронуть систему здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта.

Глава региона признал, что сокращения будут большими и принесут дискомфорт системе государственного управления. «С учетом строжайшего дефицита средств у нас другого выхода нет. По тем, кто будет сокращен, мы будем выстраивать отдельную траекторию. Работы хватает в области, и ни один человек не должен остаться без работы»,— пообещал губернатор. Также он рекомендовал рассмотреть возможность сокращений в Белгородской областной думе и в администрации муниципалитетов и поручил провести максимальную цифровизацию всех процессов, чтобы «перестать покупать бумагу».

Ранее сокращения чиновников начались в другом приграничном регионе — Курской области. После принятия там новой структуры правительства к началу ноября под оптимизацию попало 5,3% сотрудников органов власти и 2,1% сотрудников подведомственных учреждений. Всего на тот момент было сокращено 1466 человек.

Сергей Толмачев, Воронеж