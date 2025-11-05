Хинштейн призвал наращивать оптимизацию органов власти Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства призвал наращивать оптимизацию органов власти, которая началась после его утверждения на посту главы региона. К сегодняшнему дню, согласно докладу председателя правительства области Александра Чепика, сокращено 1466 человек.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Под оптимизацию попало 5,3% сотрудников органов власти и 2,1% сотрудников подведомственных учреждений. По словам господина Чепика, процесс оптимизации министерства соцобеспечения отложен на год, так как на нем лежит большой объем работы по выплатам пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. Кроме того, свои предложения по оптимизации готовят министерства здравоохранения и экономики. «Понимаю желание каждого сохранить максимальное число у себя сотрудников, но нам необходимо тем не менее оптимизацию наращивать. Это касается и органов местного самоуправления»,— подытожил доклад председателя правительства Александр Хинштейн.

В октябре в Курской области была принята новая структура правительства, в которой было сокращено количество министерств и должностей зампредов правительства. Господин Хинштейн говорил, что реформа поможет уйти от излишней бюрократии и упразднит должности, которые дублируют друг друга.

Сергей Толмачев, Воронеж