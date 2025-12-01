Белоруссия планирует разработать гражданский самолет к 2029–2030 году

Белоруссия планирует создать собственный гражданский самолет. Его модель должны разработать к 2029–2030 годам, заявил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой. По его словам, «работа развернута большая».

Господин Крутой рассказал, что Белоруссия осваивает авиастроение «практически с нуля, не имея базы, от которой можно оттолкнуться». «Перед белорусскими производителями стоит задача уйти от выполнения ремонтов к полноценной промкооперации с российскими коллегами»,— рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Крутой уточнил, что у 558-го завода в Барановичах, Минского завода гражданской авиации и Оршанского авиаремонтного завода «есть хороший контакт» с «ключевыми авиазаводами» России. «Мы строим несколько производственных корпусов — от окраски до производства сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимаются российские производители. Но все это разовые заказы, системной работы пока, к сожалению, нет»,— добавил чиновник.

В 2024 году белорусские власти говорили, что намерены совместно с Россией к 2026 году произвести два первых легких самолета. К 2030 году планировался выпуск 85–100 самолетов.

