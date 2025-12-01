Он начинался со средств «первой необходимости» для тех, кто ценит свое время и хочет заботиться о своей коже без лишних сложностей. Сегодня в ассортименте Eden Cosmetics — линии средств для ухода за лицом, телом и волосами, косметика для детей, флагманская серия Professional — средства с увеличенным содержанием активных ингредиентов. Косметика Eden не содержит SLS, парабенов и минеральных масел. Производство сосредоточено на местном заводе «Орбита».

