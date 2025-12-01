В Дагестане первый взнос по ипотеке копят 9 лет, это худший показатель в стране

Жители Дагестана сталкиваются с наибольшими в России трудностями при накоплении первого взноса по ипотеке. Средний срок, необходимый для сбора 1,6 млн руб., составляет девять лет, следует из данных РИА Новости.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это рекордный показатель в стране, а по длительности накоплений регион уверенно занимает последнее место, оказавшись в хвосте рейтинга, куда также попали несколько субъектов Северного Кавказа. Аналитики подчеркивают, что такой результат обусловлен низкими доходами населения и высоким уровнем цен на жилье в регионе. Например, в соседнем Кабардино-Балкарии на накопление 1,3 млн руб. уходит более восьми лет, в Ингушетии — почти восемь, а в Ставропольском крае меньше пяти лет.

В масштабах всей России средний срок накопления первоначального взноса, который в среднем составляет 2,2 млн руб., составляет 3 года 4 месяца, что почти в три раза быстрее, чем в Дагестане. В лидерах России по скорости накопления оказались регионы с высоким уровнем доходов — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где жители собирают взнос за 1,5–2 года, а также Чукотский автономный округ, где на это уходит около двух лет.

Эксперты отмечают, что низкая платежеспособность жителей и слабое развитие ипотечного рынка усиливают проблему доступности жилья в регионе. Лишь 3,2% работающих жителей Дагестана способны накопить 20%-ный первый взнос по ипотеке за два года — самый низкий показатель по всей России. Это существенно ограничивает возможности молодежи и семей с невысокими доходами приобрести собственное жилье через ипотеку и сдерживает развитие строительного сектора региона.

Рейтинг по сроку накопления был составлен на основе анализа средних заработных плат и цен на жилье. Продолжительный период накопления в Дагестане отражает экономическое неравенство между регионом и более развитыми субъектами страны, особенно северными автономными округами, где зарплаты выше, а цены на жилье сопоставимы или выше, но ипотечный взнос запасается быстрее благодаря более высокой финансовой устойчивости населения. Данная ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет, демонстрируя системные проблемы в социально-экономическом развитии региона и указывая на необходимость кардинальных мер по повышению доходов жителей и стимулированию ипотеки для расширения доступа к жилью в Дагестане и Северном Кавказе в целом.

Станислав Маслаков