Сотруднику нижегородского Центра мединспекции инкриминируют 4 млн рублей взятки

В СУ СКР по Нижегородской области подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении замдиректора казенного учреждения «Центр медицинской инспекции» Азата Ахмадуллина. В отношении него расследуют дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в ведомстве вечером 28 ноября.

По версии следствия, обвиняемый получил 4 млн руб. взятки за победу в конкурсе и дальнейшее заключение контрактов с конкретными организациями на поставку и ремонт медоборудования, уточнили в региональном УФСБ.

Следствие ходатайствовало об аресте фигуранта.

Как писал «Ъ-Приволжье», Азат Ахмадуллин также является руководителем дивизиона по ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ). О его задержании стало известно сегодня утром.

Галина Шамберина