Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» со счетом 4:1 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан гостевой команды Александр Овечкин набрал два очка, отметившись голом и результативной передачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dennis Schneidler-Imagn Images / Reuters Фото: Dennis Schneidler-Imagn Images / Reuters

Также в составе «Вашингтона» шайбу забросил Алексей Протас, дубль на счету Тома Уилсона. У проигравших отличился Бо Хорват. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 14 бросков.

Александр Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 909. В этом сезоне российский форвард набрал 26 очков (12 голов+14 результативных передач).

«Вашингтон» с 32 очками по итогам 26 матчей занимает третье место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Айлендерс» располагается на шестой строке, набрав 29 очков в 26 встречах.

В других матчах дня «Чикаго Блэкхокс» на своем льду отыгрался со счета 0:3 и победил «Анахайм Дакс» — 5:3. «Каролина Харрикейнс» дома с минимальным счетом обыграл «Калгари Флеймс» в овертайме — 1:0. «Даллас Старс» разгромил «Оттава Сенаторс» в домашнем матче — 6:1. В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Илья Любушкин.

Таисия Орлова