Глава Минпромторга подтвердил перезапуск экс-завода GM в Шушарах в 2026 году

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подтвердил, что бывший завод General Motors (GM) в Шушарах собираются начать перезапускать в 2026 году. Аналогичные планы имеются на бывший завод Volkswagen в Нижнем Новгороде, пишет ТАСС со ссылкой на заявление чиновника.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

«Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску»,— цитирует господина Алиханова агентство.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что по данным источников СМИ, инициатором возобновления производства на предприятии выступила компания «АГМ» (входит в «АГР Холдинг»). За 15 лет в проект планируют инвестировать 46,43 млрд рублей.

Артемий Чулков