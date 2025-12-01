В Госдуму внесут проект о защите участников СВО от сокращения на работе

В Госдуму внесут законопроект, направленный на защиту участников спецоперации на Украине от сокращения на работе. Инициативу разрабатывала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Текст проекта есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 179 Трудового кодекса РФ. Как следует из пояснительной записки, ветеранам СВО должны предоставить преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата. Авторы инициативы отмечают, что действующая редакция статьи не охватывает работников, возобновивших трудовую деятельность у прежнего работодателя после приостановки договора из-за мобилизации или службы по контракту, а также направленных в этот период на службу в войска нацгвардии.

Господин Нилов рассказал ТАСС, что правительство уже поддержало проект. Он выразил надежду, что этому примеру последует и парламентское большинство.

Сейчас в России уже действует механизм приостановки трудового договора с гражданами, проходящими военную службу. Такие сотрудники имеют право вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после окончания службы.