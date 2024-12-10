«Тревожиться можно не только журналистам, но и губернаторам»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вечером в понедельник, 9 декабря, провел прямую линию. Отвечая на вопросы жителей региона и журналистов, глава региона признал влияние западных санкций на крупные инвестиционные проекты округа, заявил о проблеме увеличения средней температуры воздуха и анонсировал повышение зарплат в АО «Ямалокоммунэнерго». Господин Артюхов отдельно отметил увеличение роли технологий в борьбе с коррупцией, охране правопорядка и предупредил, что искусственный интеллект (ИИ) способен «заменить многих».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Дмитрий Артюхов зашел в студию к журналистам за 10 минут до начало прямой линии, однако решил начать общение раньше эфирного времени. Губернатор отметил, что общество стоит на «пороге больших изменений», после которых рутинной работой будут заниматься роботы.

«Может ли весь большегрузный транспорт быть на автопилоте? Да, мы переживаем за безопасность, но год-два интенсивной работы, и датчики будут настолько все ловить, что какой бы олень не выбежал, не дай Бог ребенок, он затормозит лучше, чем водитель»,— пояснил господин Артюхов, подчеркнув, что технологии «способны заменить многих».

Впрочем, губернатор отметил, что на фоне изменений чувствует себя «спокойно» на Ямале. «Все эти умные искусственные интеллекты без нашего газа просто встанут. Все внедряется, но в основе энергия, а это Ямал»,— сказал он и начался прямой эфир.

Отвечая на вопрос «Ъ-Урал», Дмитрий Артюхов признал, что западные санкции повлияли на крупные инвестиционные проекты ЯНАО. «На развитие региона напрямую это не влияет, не сбивает нас с намеченных планов. На развитие отраслей, которые являются фундаментом нашей экономики, это накладывает большие ограничения, сложности, но это стимулирует правильную внутреннюю работу»,— заверил он.

Дмитрий Артюхов отметил, что после ввода санкций ряд отраслей на Ямале, которые «канули в лету, сегодня восстанавливаются».

Блок вопросов и ответов губернатор вновь посвятил технологиям. Он рассказал, как с их помощью окружные власти могут эффективно бороться с коррупцией: итогом этой работы в 2024 году стали «резонансные уголовные дела, где-то менее значимые» в ЯНАО. «У нас было резонансное дело, оно передано в суд, мошенничество с начислением зарплат в Лабытнангской больнице, и это просто был умысел лиц, которые были допущены к начислению заработной платы, они руководству давали одни отчеты, и там в последний момент вносили правки. Сегодня система это исключает, это будут прямые платежи, убирается целый ряд промежуточных звеньев»,— добавил Дмитрий Артюхов.

Господин Артюхов заверил, что интеллектуальная система видеокамер позволит «следить за безопасностью в широком смысле этого слова», в частности сверять лица всех приезжих в ЯНАО с федеральной базой розыска.

«Если это злоумышленник масштаба, что его разыскивает вся страна, этот человек у нас не растворится незаметно, он будет задержан сотрудниками правопорядка. Система очень эффективная, мы будем дальше ее расширять»,— подчеркнул глава Ямала.

Спустя час с начала прямой линии ведущий сообщил, что после жалоб губернатору жителей Нового Уренгоя на плохую уборку снега на улицы города вывели технику. «Мне кажется, сейчас у каждого главы заготовлено видео, как они что-то убирают, чинят и готовы отправить в любой момент. На месте подготовленного главы я так бы и поступил»,— признался Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор добавил, что в 2024 году в Новом Уренгое обновили парк снегоуборочной техники на 50 единиц. «Проблем много сохраняется, правда и наши желания возросли, на днях встречался с жителями города, они вспоминали, что раньше центральную улицу почистили и "спасибо", а сегодня хочется, чтобы прямо до крыльца. Это нормально, качество жизни всегда должно возрастать»,— сказал господин Артюхов.

Глава Ямала отметил проблему увеличения средней температуры воздуха.

«На федеральном уровне складывается нормативная база, и здесь мы хотим выступать пилотным регионом, потому что у нас тема стоит острее всего. Двигаясь от Ямала на Восток все-таки похолоднее и острота ниже, у нас она прям здесь и сейчас»,— пояснил он.

Помимо вопросов жителей округа и журналистов Дмитрию Артюхову озвучили вопрос от нейронной сети. Искусственный интеллект (ИИ) поинтересовался, в какую эпоху отправился бы господин Артюхов на один день. Губернатор отметил, что в ЯНАО недостаточно архивных данных осени 1975 года, года основания Нового Уренгоя и Ноябрьска. «С удовольствием бы там оказался сбоку с фотоаппаратом, все бы снял на видео, потому что герои, которые работали в те годы, были люди дела, журналисты не поспевали за ними в такие дебри, и сегодня хочется иметь этот первоисточник»,— сказал он.

После этого губернатору включили заранее сгенерированный ответ нейросети от имени главы Ямала. «Я бы отправился в эпоху первых переселенцев, когда осваивались суровые северные земли, это был бы шанс увидеть, как люди адаптировались к экстремальным условиям, а также лучше понять коренные традиции и их гармонию с природой»,— озвучил ответ ИИ голосом Дмитрия Артюхова.

«Судя по близости ответов, тревожиться можно не только журналистам, но и губернаторам»,— рассмеялся глава Ямала.

Прямая линия продлилась 2 часа и 21 минуту, Дмитрий Артюхов успел ответить на 40 вопросов.

После завершения эфира, господин Артюхов с удовольствием фотографировался с журналистами и даже ответил еще на один вопрос «Ъ-Урал» — о том, удалось ли властям ЯНАО повлиять на ситуацию в АО «Ямалокоммунэнерго», сотрудники которого неоднократно жаловались на условия труда и зарплаты.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что повышение зарплат работников компании приведет к росту тарифов, однако заверил, что власти Ямала учтут в долгосрочном периоде повышение оплаты труда работников компании. «Сейчас конкретная ситуация требует руководящих решений, есть возможность любому специалисту удвоить зарплату, тут пусть руководители на местах принимают решения. Где-то это может это будет за счет сокращения вспомогательных функций, юристов, бухгалтеров, бригада получит источник для повышения»,— сказал он, после чего продолжил фотосессию со всеми желающими.

Василий Алексеев, Салехард