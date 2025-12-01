ВТБ повысит ставки по вкладам до 16% годовых с 1 декабря

ВТБ (MOEX: VTBR) с 1 декабря улучшил условия по вкладам в рублях при размещении на четыре месяца и полгода. Максимальная ставка составит 16% годовых. Об этом в преддверии 16-го инвестфорума ВТБ «Россия зовет!» рассказал старший вице-президент, глава департамента продуктов розничного бизнеса кредитной организации Алексей Охорзин.

Оформившие программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ клиенты могут открыть вклад «Двойная выгода» с доходностью до 26% годовых. Минимальная сумма депозита — от 30 тыс. руб., максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на три, шесть или 12 месяцев.

«Банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона... Наши клиенты смогут накопить на свои финансовые цели с выгодой уже в следующем году»,— пояснил господин Охорзин.

Почти безостановочное падение ставок по депозитам, которое наблюдалось с начала 2025 года, приостановилось во второй половине сентября, а в октябре стал наблюдаться их прирост, свидетельствуют данные Frank RG. Во второй половине октября крупнейшие банки стали объявлять о повышении ставок по своим депозитам.

