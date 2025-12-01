«Без него Владимир Зеленский фактически превращается в "хромую утку"»

Уже бывший глава офиса украинского президента был вне себя, когда узнал о своей отставке. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники в Киеве. По их словам, Андрей Ермак стал жертвой непопулярных решений, которые принимал сам Владимир Зеленский. Отставка Ермака совпала с антикоррупционным расследованием — крупнейшим в стране за последние годы. Зеленский утверждал, что заявление об уходе его советник написал добровольно. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента» и поблагодарил соратника за работу. Сам Ермак заявил, что готов отправиться на фронт и не хочет создавать проблемы. В интервью Financial Times он подчеркнул, что не держит зла на Зеленского и по-прежнему считает его другом. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что история с отставкой обнажила уязвимость украинской власти.

Отставку Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского в Киеве называют не иначе как мини-революцией и по значимости сравнивают с увольнением главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Правда, если тогда речь шла о народном любимце и лидере всевозможных рейтингов, то в случае с Ермаком все наоборот. Его считают самым влиятельным человеком в стране, без которого Зеленский якобы не принимал ни одного решения. Или, точнее, решения принимал Ермак, а уже потом информировал и при необходимости убеждал президента в правильности выбора.

Именно поэтому Ермака, кажется, недолюбливают буквально все. Обычные украинцы обвиняют его в «бусификации», бизнес — в излишних поборах, а многие военные уверены, что именно он несет ответственность за проигранные битвы и за все ту же отставку Залужного. Ну и, конечно, коррупционный скандал с похищением средств, выделенных на маскировку энергетических объектов, также не добавил Ермаку симпатий.

Американцы же, которые явно довольны его уходом, относятся к украинским внутриполитическим раскладам как к вопросу второстепенному. Они ориентированы на скорейшее подписание мирного плана по Украине и восприняли громкое событие по принципу «отряд не заметил потери бойца». Почти сразу после новости стало известно, что вместо Ермака в Майами поехал секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров, а уже на этой неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены посетить Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Сам же Зеленский полетит в Париж к Эмманюэлю Макрону. Кстати, стоит отметить, что ни один мировой лидер не прокомментировал столь явное ослабление президентской власти в Киеве. А между тем именно этот фактор может серьезно повлиять на дальнейшее развитие событий. Офис президента был настолько завязан на Ермаке, что в его отсутствие Зеленский фактически превращается в «хромую утку». Вряд ли кто-либо из кандидатов на роль нового руководителя администрации сможет подмять под себя всю систему управления государством. Для этого нужны не только доверие президента, но и лояльность самой системы. А сегодня ситуация совсем не похожа на февраль 2020 года, когда популярность Зеленского давала ему и главе его офиса полный карт-бланш.

Неудивительно, что сразу после сообщения об отставке украинский президент встретился с главой ГУР Кириллом Будановым. Контрразведчик сегодня не только один из ключевых силовиков Украины, но, судя по опросам, и один из возможных участников будущей президентской гонки. Ведь речь идет о завершении боевых действий, а значит, вопрос новых выборов становится все более актуальным.

Вероятно, также думая о предстоящей перезагрузке системы, уже бывший глава офиса президента заявил, что остается личным другом Зеленского и намерен отправиться на фронт. Впрочем, в последнее верят немногие. Даже после ухода с высокого поста Ермак продолжает быть влиятельным человеком. Многие украинские политики до сих пор отказываются говорить о нем публично. «Я не хочу танцевать на его могиле. Тем более прежде, чем смогу убедиться, что это действительно могила»,— сказал один из них в интервью Financial Times.

Михаил Гуревич