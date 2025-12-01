Прокуратура Дагестана контролирует права пострадавших от атаки дронов в Каспийске

Прокуратура Дагестана контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотников в Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им необходимой помощи», — говорится в сообщении.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия по телефону 8 (928) 514-05-00.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в республике. В настоящий момент известно об одной пострадавшей — 12-летней девочке.

Константин Соловьев