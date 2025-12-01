Рэпер взялся за крепкое

Крупный производитель алкоголя группа Ladoga запустила бренд водки Shelter 6, ориентированный на рынок Индии. Его продажей займутся развивающий сеть общепита рэпер Адитья Сингх и компания Cartel Bros, рассчитывающие выручить за три года $78,3 млн. Выход на рынок Индии рассматривает и «Татспиртпром». Развитие экспорта — вынужденная мера для бизнеса в условиях снижения спроса на алкоголь в России.

Группа Ladoga начала производство водки под брендом Shelter 6 для экспорта в Индию по заказу рэпера Адитьи Сингха (сценический псевдоним Badshah; развивает в стране три ресторана и сеть Badboy Pizza), рассказали “Ъ” в компании. Реализацией продукции займется индийский производитель и дистрибутор спиртного Cartel Bros (виски The Glenwalk и The GlenJourneys, импортер Rodchenko Vodka). Инвестиции в проект с индийской стороны составили около $5 млн (391,2 млн руб.).

Водка Shelter 6 позиционируется в премиальном сегменте. В индийской рознице она стоит около 2 тыс. рупий (1,75 тыс. руб.) за 0,75 л. В планах Cartel Bros реализовать 3,5 млн бутылок за три года на 7 млрд рупий ($78,3 млн, или 6,12 млрд руб. в пересчете по курсу). Пока водка продается в штатах Махараштра и Гоа, с начала 2026 дистрибуцию планируется расширить на всю страну.

Ladoga — крупный российский производитель и дистрибутор алкоголя. Среди ее брендов джин Barrister, водка «Царская» и прочее. Компания основана в 1995 году, основной владелец бизнеса — Вениамин Грабар. У группы восемь линий разлива мощностью 10 млн дал в год. На индийском рынке Ladoga работает с 2022 года, поставляя туда Barrister.

По словам директора по экспорту Ladoga Руслана Григорьева, на индийском рынке белые спирты (водка, джин и другой прозрачный алкоголь) — одна из самых быстрорастущих категорий. Ее оборот сейчас составляет 260–370 млрд рупий ($2,91–4,14 млрд) в год. За десять лет показатель может вырасти до 600 млрд рупий (примерно $6,71 млрд), считает он.

Но президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский предупреждает, что работу в Индии осложняет высокая ввозная пошлина, которая для крепкого алкоголя доходит до 245%. В каждом штате действуют свои ограничения на продажу, а наиболее востребованными среди населения продуктами остаются виски, ром и джин, которые люди пьют разбавленными. Основным каналом реализации для водки, по мнению господина Московского, в связи с этим станут общепит и гостиницы.

Развитие экспорта для российских производителей крепкого алкоголя отчасти вынужденная мера. Рынок внутри страны уже сформирован и возможности для роста ограничены, считает Андрей Московский. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—октябре 2025 года розничные продажи алкоголя (без учета напитков брожения) в России снизились на 10,3%, до 165,2 млн дал, водки — на 3,7%, до 60,21 млн дал. Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов считает, что именно экспорт формирует основной потенциал для развития бизнеса. Конкурентоспособность российской водки, по его мнению, обеспечивает невысокая стоимость.

Компании тестируют разные направления. Например, «Татспиртпром» начал разливать свою водку в Азербайджане (см. “Ъ” от 19 ноября 2024 года). Интерес к российской водке растет в странах с формирующейся культурой потребления крепкого алкоголя, говорит директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» Шамиль Камаев. В числе других перспективных направлений он выделяет Казахстан и Узбекистан. Компания, по словам эксперта, также ведет переговоры с партнерами из Индии.

Андрей Московский среди наиболее интересных экспортных направлений называет Африку, Латинскую Америку и Азию: это емкие рынки, где потребители лояльно относятся к России. Но эксперт предупреждает, что за рубежом российские компании конкурируют с производителями со всего мира. На то, чтобы закрепиться на новых рынках, могут уйти годы, отмечает он.

